Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, vorsorglich mitteilen, dass es aufgrund der aktuellen Witterung leider in einigen Bereichen unseres Verbreitungsgebietes auch am Dienstag zu Verzögerungen bei der Zustellung der Zeitung kommen kann.

Wir geben unser Bestes, Ihnen trotzdem Ihre Zeitung schnellstmöglich zuzustellen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zustelldienst, im Druck, in der Logistik und in der Redaktion werden alles versuchen, Ihnen die Zeitung auch unter den schwierigen Bedingungen in gewohntem Umfang und in gewohnter Qualität zuzustellen.