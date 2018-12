Von Jens Brinkmeier

Bielefeld (WB). In den letzten neun Zweitligaspielen unter Jeff Saibene holte Arminia Bielefeld drei Punkte. Für dieselbe Ausbeute benötigte Saibene-Nachfolger Uwe Neuhaus 90 Minuten. Nach dem 2:1 am Freitag bei Holstein Kiel atmete auch Sportgeschäftsführer Samir Arabi tief durch.

Schließlich ist der 39-Jährige der Mann, der in der Öffentlichkeit den Kopf hinhalten muss, auch wenn die Entlassung einstimmig durch den Aufsichtsrat und gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Markus Rejek getroffen wurde. Hätte der DSC in Kiel verloren, wären Stimmen laut geworden nach dem Motto: »Warum wurde der Trainer ausgetauscht?«

Arabi nimmt Diskussionen hin

Arabi nimmt die Diskussionen hin, bleibt aber seiner Linie treu. »Die Entscheidungen, die wir treffen, müssen zuerst intern plausibel sein. Man kann nicht alles nach außen tragen. Wir treffen Entscheidungen anhand von Informationen, die viele Menschen eben nicht haben«, erklärt Arabi, der sich über den Sieg in Kiel natürlich auch freute. Warum die DSC-Profis in den Wochen davor in fast allen Spielen – außer beim 2:2 in Paderborn – viel schwächer auftraten? Gänzlich zu erklären ist das wohl nicht. Eine naheliegende Antwort: Saibene hatte das Team nicht mehr hinter sich.

17. Spieltag: Holstein Kiel vs. DSC (1:2) Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

»Wir haben den Spielern nach der Freistellung von Jeff Saibene gesagt, dass wir enttäuscht waren über die Performance in den letzten Wochen«, verrät Arabi und ergänzt: »Alle haben Fehler gemacht, auch wir.«

Mit Neuhaus soll es nun wieder aufwärts gehen, und ein Anfang wurde in Kiel gemacht. Arminia zeigte eine sehr starke Leistung und gewann verdient. Mit 128 Kilometern schafften die Bielefelder sogar den besten Wert aller Mannschaften in der gesamten Hinrunde. Auch unter Saibene waren die Arminen immer laufstark und in dieser Statistik vorne. Unter Neuhaus war auch die spielerische Leistung deutlich besser als in den Wochen zuvor.

Deutlich besser als in den Wochen zuvor

Klar ist aber auch: An diesem Auftritt müssen sich die DSC-Profis messen lassen. »Die Mannschaft muss mit aller Macht versuchen, das Heimspiel gegen Heidenheim zu gewinnen«, fordert Arabi. Sollte das am Samstag gelingen, hätte Arminia nach 18 Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Das wären vier weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison.

»Wenn wir das Jahr mit drei Punkten gegen Heidenheim beenden, haben wir noch irgendwie einen positiven Abschluss und können positiver ins neue Jahr blicken«, sagt Julian Börner. Der Kapitän war nach seiner Suspendierung in die Startelf zurückgekehrt, hatte einen nicht geringen Anteil am Gegentreffer und köpfte dann zum Siegtor ein.

Dass es überhaupt knapp wurde, lag an der schwachen Chancenverwertung der mutig spielenden Arminen. Das ist natürlich auch Uwe Neuhaus nicht entgangen. Doch der neue Coach hielt sich mit Kritik nach seinem Debüt zurück, der 59-Jährige stellte viel mehr die vielen positiven Dinge in den Vordergrund. »Ich bin glücklich und froh, dass die Mannschaft nach wenigen Tagen Training so eine Leistung abgerufen hat«, so Neuhaus: »Die Mannschaft hatte Selbstvertrauen mit ins Spiel genommen und sich total fest vorgenommen, die Dinge so umzusetzen. Das ist einfach gut.« So soll es weiter gehen.