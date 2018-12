Bielefeld (WB/kim). 630 Tage war Jeff Saibene Trainer von Arminia Bielefeld bevor er und sein Co-Trainer Carsten Rump am 10. Dezember nach zehn verpassten Pflichtspielsiegen vom Verein freigestellt wurden . Etwas mehr als anderthalb Jahre in denen der Luxemburger mit der Arminia 62 Spiele bestritt und die Sympathien der Fans für sich gewann. Eine Bielefelder Kneipe ruft deshalb jetzt zum gemeinsamen Feiern auf, um sich noch einmal bei dem Trainer-Duo zu bedanken.

Am kommenden Samstag soll ab 15 Uhr im »Desperado« gefeiert werden. Hierzu ist auch das ehemalige Trainergespann eingeladen, verkündet die Kneipe auf Facebook. »Wir veranstalten keine Abschiedsparty, Jeff und Carsten sind allerdings herzlich willkommen auf ein Bier oder zwei.«

Einmal die Stunde soll außerdem die »inoffizielle Trainerhymne« gespielt werden. Gemeint ist das bekannte Lied »Sind Sie der Graf von Luxemburg?« mit dem Fans in der Vergangenheit immer wieder auf die Herkunft Saibenes angespielt hatten.

Die Feier findet im Anschluss an das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (13 Uhr in der Schüco Arena) statt und soll an die gemeinsame Zeit sowie an die erfolgreiche Arbeit des Trainerteams und der Mannschaft erinnern.