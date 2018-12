Von Sebastian Bauer

Bielefeld (WB). Mit dem nächsten Negativerlebnis in die Winterpause: Nach dem Sieg in Kiel kassierte Arminia Bielefeld im letzten Spiel des Jahres eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim und damit einen erneuten Rückschlag im Abstiegskampf.

In seinem zweiten Spiel als Arminia-Trainer setzte Uwe Neuhaus auf dieselbe Startelf wie bei seinem DSC-Debüt. Was in Kiel beim 2:1 geklappt hatte , sollte auch gegen Heidenheim seine Wirkung entfalten. Was es tat. Die Arminen wirkten von Beginn an sehr engagiert und zielstrebig.

Doch die Bemühungen wurden schnell ausgebremst. Heidenheims Patrick Schmidt und Cédric Brunner waren mit den Köpfen zusammengeprallt (5.). Vor allem Schmidt wirkte sehr benommen, wollte nach einer Behandlungspause aber dennoch zurück aufs Feld. Drei Minuten später winkte der Stürmer dann ab und ließ sich doch vom Platz nehmen.

Schützt trifft sehenswert

Bis zur ersten, richtigen Torannährung dauerte es aber gut 13 Minuten: Freistoß Arminia, Brian Behrendt packte seinen Pferdefuß aus, aber FCH-Torwart Kevin Müller hatte keine Mühe, den Ball zu halten. Viel mehr offensive Begeisterung wollte sich zunächst nicht einstellen. Und so plätscherte das Spiel dahin wie der ostwestfälische Dauerregen.

Das heimische Jahresfinale blieb ein zähes Stück Fußball. Ein deutlich verzogener Drehschuss von Voglsammer (links vorbei) und eine Direktabnahme von Anderson Lucoqui (weit drüber) blieben lange die Höhepunkte der Partie. Bis sich Tom Schütz nach einer kurz ausgeführten Ecke ein Herz fasste. Von der linken Strafraumgrenze zirkelte der Armine den Ball sehenswert zur Führung ins Tor (33.).

Das 1:1 fällt kurz vor der Pause

Bislang harmlose Heidenheimer mussten erst durch Bielefelds Manuel Prietl in Szene gesetzt werden, um gefährlich vor dem DSC-Tor aufzutauchen. Nach einem Ballverlust des Arminen, musste Keeper Ortega Moreno erst gegen Dovedan und dann gegen Strauß retten (41.). Zwei Minuten später war aber auch Arminias Schlussmann machtlos: Der eingewechselte traf ähnlich schick wie zuvor Schütz – 1:1 (43.).

Es kam noch dicker für die Arminen, nachdem Börner im Mittelfeld an einem Ball vorbei gerutscht war. Marnon Busch marschierte auf der rechten Seite los, legte in den Strafraum und Denis Thomalla vollstreckte trocken zur Heidenheimer Führung (55.). Es war bereits das dritte mal in dieser Saison, dass der DSC das Spiel nach einer Führung noch aus der Hand gab. Zudem drohte das siebte Zweitliga-Heimspiel in Folge ohne Sieg.

Andreas Voglsammer hätte daran schon in der 59. Minute etwas ändern können, traf aber nur den Pfosten. Der eingewechselte Nils Seufert scheiterte kurz darauf mit einem Distanzschuss (64.). Die Arminen bemühten sich nun, waren aber wenig effektiv gegen stabil stehende Gäste. Ein Freistoß von Schütz und ein Schuss von Fabian Klos blieben die besten Bielefelder Szenen.

Das genügte bei weitem nicht, um den in den vergangenen Wochen verkorksten ersten Saisonteil noch einmal mit einem Positiverlebnis zu beenden.

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner (38. Clauss), Behrendt, Börner, Hartherz - Prietl (83. Brandy), Schütz - Staude, Lucoqui (61. Seufert) - Voglsammer, Klos

Heidenheim: Müller - Strauß (79. Multhaup), Mainka, Wittek, Theuerkauf - Dorsch (67. Feick), Griesbeck - Busch, Dovedan, Thomalla - Schmidt (10. Andrich)

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Zuschauer: 15.874

Tore: 1:0 Schütz (33.), 1:1 Andrich (43.), 1:2 Thomalla (55.)

Gelbe Karten: Lucoqui / Wittek, Dovedan