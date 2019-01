Bielefeld(WB/jen). Die Profis von Arminia Bielefeld durften sich elf Tage lang erholen, an diesem Donnerstag beginnt bereits die Vorbereitung auf die letzten 16 Spiele der Zweitligarückrunde. Trainer Uwe Neuhaus bittet seine Mannschaft um 10 Uhr zur ersten Einheit des Winters. Der 59-Jährige hat knapp vier Wochen Zeit, am 30. Januar tritt der DSC zum ersten Punktspiel des neuen Jahres bei Neuhaus’ Ex-Klub Dynamo Dresden an.

Neuzugänge werden die Trainingszuschauer nicht zu sehen bekommen, wie Sportgeschäftsführer Samir Arabi am Mittwoch sagte. »Wir halten die Augen natürlich offen«, will er Verstärkungen aber nicht ausschließen. Ein vierter gelernter Innenverteidiger und ein zusätzlicher Spieler für die offensiven Außenbahnen wären durchaus willkommen bei den Arminen. Doch es dürfte die Regel gelten, dass es nur Neue geben kann, wenn zuvor Spieler den Verein verlassen.

»Auch wenn viele Menschen das vielleicht denken, ist unser Konto nicht auf einmal prall gefüllt«, verweist Arabi darauf, dass durch das »Bündnis Ostwestfalen« zwar die Rettung gelang, nun aber dennoch nicht Milch und Honig beim DSC fließen. So sind Leihgeschäfte – in beide Richtungen – denkbar. »Damit haben wir schon öfter gute Erfahrungen gemacht«, sagte Arabi.

Trainingslager in Benidorm

Zudem hält der 39-Jährige trotz des Absturzes seit Ende September viel vom aktuellen Kader. »Bis auf Konstantin Kerschbaumer haben wir dieselben Stammspieler unter Vertrag, die in der letzten Saison Vierter geworden sind. Und als wir Ende September am siebten Spieltag Sechster waren, hat auch keiner gesagt, dass die Mannschaft grottenschlecht ist. Und jetzt sollen wir zehn Neue holen?«, übertreibt Arabi bewusst.

In der kommenden Woche steht das erste Testspiel an, geplant ist eine Partie am 9. Januar. Am 13. Januar fliegt ein Teil des Kaders ins Trainingslager nach Benidorm (Spanien, bis 22. Januar), während der andere Teil ein Hallenturnier in Gummersbach spielt. In Spanien sind drei Testspiele geplant. Fest steht ein Duell mit Drittligist 1860 München, zwei weitere Gegner werden gesucht. Am 25. Januar (Ort und Uhrzeit offen) trifft der DSC dann noch auf den Tabellenzweiten der Regionalliga Nord, den VfB Lübeck.