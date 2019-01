Von Jens Brinkmeier und Sebastian Bauer

Geburtstagskind Christopher Nöthe (seit gestern 31) erzielte das erste Tor im ersten Trainingsspiel 2019. »Dafür hat er morgen frei – bis viertel nach neun«, sagte Neuhaus lachend. Heute um 10 Uhr steht ein Laktattest an. Die Ergebnisse dieser Leistungsdiagnostik dienen Neuhaus und seinem Team zur individuellen Trainingssteuerung. Böse Überraschungen erwartet der seit dem 11. Dezember in Bielefeld tätige Coach nicht. »Die Zeiten, dass Spieler in der Pause nichts machen, sind vorbei. Früher hat man da als Trainer gutgläubig gestanden und hat den Spieler gefragt: ›Hast du deine fünf Läufe gemacht? Klar, sogar noch mehr.‹ Jetzt hat man die Werte sofort parat. Wenn einer ein bisschen weniger gemacht hat, muss er das eben nachholen, ohne es als Strafe zu sehen. In der heutigen Zeit ist es unabdingbar, dass die Physis stimmt. Das ist im Interesse eines jeden Spielers«, erklärte Neuhaus. Und angesprochen auf den Ex-Profi Stefan Kießling, der vor einigen Wochen verraten hatte, dass ab und zu seine Frau für ihn mit Pulsuhr gelaufen sei, sagte Neuhaus: »Man kann auch den Hund nehmen. Aber jeder Spieler schadet mit so etwas im Endeffekt nur sich selbst.«

Börner: »vier harte Wochen mit sehr viel Arbeit«

Kapitän Julian Börner sagte gam Donnerstag , der Trainer habe »vier harte Wochen mit sehr viel Arbeit« angekündigt. Neuhaus: »Die Spieler gehen immer davon aus, dass eine Vorbereitung hart ist, und da liegen sie auch nicht ganz verkehrt.« Aber neben der Physis gehe es in erster Linie um die neue Spielidee. »Die steht absolut im Mittelpunkt in den nächsten Wochen«, betonte Neuhaus, der Offensivfußball bevorzugt und diesen am liebsten in einem 4-3-3-System spielen lässt. »Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ist unabhängig vom System. Das kann man auch im 4-4-2 machen. Im 4-3-3 haben wir eine Überzahl im Mittelfeld. Ganz vorne wird allerdings einer weggenommen. Da brauchen wir torgefährliche Achter, die immer wieder mit in die Box reingehen. Und Außenspieler, die auch mit vorne reingehen. Da brauchen wir Präsenz in der Box, wir wollen Tore machen«, erklärte der Trainer.

Stand heute soll es bis zum ersten Punktspiel am 30. Januar bei Dynamo Dresden fünf Testspiele geben. Das erste am kommenden Mittwoch bei Erstligist Hertha BSC in Berlin. Dazu kommen drei Partien im Trainingslager im spanischen Benidorm (13. bis 22. Januar, eine davon gegen Drittligist 1860 München) und ein Spiel gegen Viertligist VfB Lübeck (25. Januar). Neuhaus: »Wir müssen auch unterschiedliche Formationen testen. Ich muss noch eine Menge Erkenntnisse sammeln.«

Bedeckt bei potenziellen Neuzugängen

Zu potenziellen Neuzugängen hielt sich der Coach weiter zurück. »Nordkorea sitzt hier«, scherzte er angesichts dieser Nachrichten-Zurückhaltung und erklärte: »Ich bin keiner, der munter drauflos plappert. Es macht wenig Sinn, Positionen oder Namen zu kommentieren. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir es tun.« Generell gelte, dass er es »natürlich begrüßen würde, den Kader so schnell wie möglich komplett zu haben«. Und zu eingangs erwähntem Christopher Nöthe – unter Jeff Saibene aussortiert – sagte Neuhaus: »Er hat wie jeder andere die Chance, sich zu zeigen.«