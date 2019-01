Von Sebastian Bauer

DSC-Fans werden den Offensivspieler in bester Erinnerung haben . Yabo war von Januar bis Juni 2017 von RB Salzburg an Arminia ausgeliehen und hatte in dieser Zeit mit vier Toren und vier Vorlagen großen Anteil am Klassenerhalt der Bielefelder. Unvergessen bleibt Yabos Hattrick beim 6:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag der Saison 2016/17 . »Reinhold Yabo ist ein sehr ehrgeiziger Teamplayer, der torgefährlich ist, aber auch Treffer vorbereiten kann. Mit diesen Qualitäten wird er unsere Offensive verstärken«, freut sich Arminias Trainer Uwe Neuhaus auf die Zusammenarbeit mit seinem Neuzugang.

Sieben Torbeteiligungen in Salzburg

»Ich freue mich sehr darauf, wieder zu Arminia zurückzukehren. Die Entscheidung ist mir trotz weiterer wirtschaftlich interessanter Angebote aus dem Ausland nicht schwer gefallen. Denn ich habe immer noch viele gute Erinnerungen an meine erste Zeit in Bielefeld - sportlich und privat«, wird Yabo am Freitag in einer Vereinsmitteilung zitiert. Beim DSC hat der Rückkehrer einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Eigentlich stand Reinhold Yabo noch bis zum Sommer beim österreichen Erstligisten RB Salzburg unter Vertrag. Über die Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Dem Vernehmen nach soll der DSC einen niedrigen, sechstelligen Betrag in den Transfer investiert haben.

Gut angelegtes Geld könnte das sein, wie Yabo in der Vergangenheit in Bielefeld und zuletzt in Salzburg unter Beweis gestellt hat. In dieser Saison stand der gebürtige Jülicher in 17 Spielen für RB auf dem Platz, darunter neunmal in der Liga, viermal in der Champions-League-Quali und zweimal in der Europa League. Insgesamt erzielte Yabo in dieser Saison drei Tore (vier Vorlagen).

Abstiegskampf statt 1. Liga

Statt 1. österreichische Liga oder Europa League steht jetzt Abstiegskampf für Arminias alten Bekannten an. Yabo verspricht: »Ich werde alles dafür geben, dass wir mit dem Verein schnell in die Erfolgsspur kommen.« Schon einmal ist ihm das im ersten Halbjahr 2017 eindrucksvoll in Bielefeld gelungen. Yabo trainierte am Freitag bereits mit der Mannschaft und reist am Sonntag mit ins Trainingslager ins spanische Benidorm, wo die Arminen sich bis zum 22. Januar auf den Rest der Saison vorbereiten.

Mit dem Comeback von Yabo ist Sport-Geschäftsführer Samir Arabi ein überraschender Coup gelungen. »Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, „Ray“ zurückzuholen und langfristig an uns zu binden«, sagt Arabi und ergänzt: »Ich bin absolut davon überzeugt, dass er uns menschlich und sportlich helfen wird.«