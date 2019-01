Benidorm/Bielefeld (WB/jen). Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat das zweite Testspiel im Trainingslager in Spanien verloren. In Benidorm unterlag der DSC dem FC St. Gallen, Tabellensechster in der Schweizer Super League, in der Partie über zwei Mal 60 Minuten mit 0:2. (0:0).