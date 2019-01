Wie aus dem Umfeld des DSC zu vernehmen ist, soll Arminia einer Ausleihe nicht abgeneigt sein. »Ein Zugang würde guttun. Im Winter gibt der Markt vor allem Leihgeschäfte her. Wir schauen nach Stürmern, die in der zweiten Liga in ihrem Verein aktuell auf Rang zwei oder drei stehen«, sagte Günther Gorenzel, Sportdirektor bei 1860 München laut Münchener TZ. Am Dienstag wechselte Löwen-Stürmer Adirano Grimaldi zum KFC Uerdingen. Ein Kandidat als Ersatz soll Owusu sein.

Der 22-Jährige kam im Sommer von 1899 Hoffenheim II nach Bielefeld (Vertrag bis Sommer 2021) und kam in der 2. Liga elfmal für den DSC zum Einsatz (einmal in der Startelf). Bislang kam Owusu nicht an den Stammkräften Fabian Klos und Andreas Voglsammer vorbei. Zudem wurde jetzt noch Offensivspieler Reinhold Yabo verpflichtet.