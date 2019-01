Das gab der DSC am Samstagvormittag bekannt . Der Wechsel nach Bayern zeichnete sich bereits in den vergangenen Tagen ab. Aufgrund von Arminias Systemumstellung von einem 4-4-2 auf ein 4-3-3 unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus und der Konkurrenz durch Fabian Klos, Andreas Voglsammer und Sven Schipplock, bestand für Owuwu kaum eine Chance, Spielpraxis zu sammeln.

Das soll nun in München gelingen. »Prince ist ein sehr talentierter Stürmer mit Perspektive, den wir im Sommer aus der Regionalliga Südwest von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet hatten. Er hat bei uns in der Hinrunde wertvolle Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln können, doch für seine Entwicklung ist es nun wichtig, regelmäßig zum Einsatz zu kommen und daher wünschen wir ihm für seine Zeit in München nur das Allerbeste«, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Owusu wechselte im vergangenen Sommer von 1899 Hoffenheim II zum DSC. In dieser Saison kam er in elf Zweitliga- und zwei DFB-Pokalspielen zum Einsatz.