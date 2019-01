Manuel Prietl (links) führt den Ball. 2016 setzte er sich mit Arminia in der 2. Pokalrunde in Dresden (rechts Marco Hartmann) durch. Foto: Thomas F. Starke

Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). 2014 rettete sich Arminia am letzten Zweitligaspieltag in Dresden in die Relegation (3:2). 2016 gewannen die Ostwestfalen bei Dynamo völlig überraschend im Pokal (1:0). 2017 feierte der DSC mit Trainer Jeff Saibene bei den Sachsen den Klassenerhalt (1:1). Und 2019 möchten die Bielefelder diese Serie nun unbedingt fortsetzen.