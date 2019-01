Der Armine Roberto Massimo (Mitte) und der Fichter Orkun Tosun (links) während des Testspiel zwischen dem VfB Fichte Bielefeld und dem DSC Arminia Bielefeld im Stadion Russheide in Bielefeld. Foto: Thomas F. Starke

Im Vorjahr hatte Arminia Massimo für rund 2.5 Millionen Euro an den Erstligisten VfB Stuttgart verkauft, die Arminen liehen den 18-Jährigen daraufhin für die laufende Serie von den Schwaben aus. Seinen bisher letzten Einsatz bestritt Massimo Anfang November beim 1:2 gegen St. Pauli. Neuhaus: »Ich erwarte einen Leistungssprung von Roberto. Ich weiß, dass er dazu in der Lage ist.« Für die Partie heute in Dresden spielt der Deutsch-Italiener allerdings keine Rolle.

Transfer noch möglich

Morgen schließt für diesen Winter das Transferfenster. Durchaus möglich, dass Arminia noch einmal zuschlägt. »Wir warten mal ab. Manchmal ergeben sich kurz vor Schluss noch Möglichkeiten«, sagt DSC-Sportchef Samir Arabi. Bevor ein weiterer Spieler geholt werden könne, müsse jedoch ein anderer abgegeben werden.