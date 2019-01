Von Dirk Schuster

Dresden (WB). Was für ein Spiel! Arminia Bielefeld hat eine verloren geglaubte Partie noch gedreht. Mittwochabend gewann der Fußball-Zweitligist nach einem 1:3-Pausenrückstand noch mit 4:3 bei Dynamo Dresden.

Überraschungen in der Arminia-Aufstellung blieben aus. Offen war bei den Gästen vor der Partie lediglich noch das Rennen um die beiden Außenverteidigerpositionen. Links setzte sich Florian Hartherz gegen Anderson Lucoqui durch, rechts hatte schließlich Cedric Brunner gegen Jonathan Clauss die Nase vorn. Brunner statt Clauss war auch die einzige personelle Änderung, die DSC-Trainer Uwe Neuhaus im Vergleich zum letzten Testspiel fünf Tage zuvor gegen den VfB Lübeck in seinem 4-3-3-System vornahm.

Rückkehr nach Dresden

Und nun also seine Rückkehr nach Dresden. Gut drei Jahre hatte der Coach bei den Sachsen gearbeitet und wurde von den SGD-Anhängern mit einem warmen Applaus empfangen. Das Hinspiel auf der Alm, das der DSC im August mit 2:1 gewann, war Neuhaus’ letztes Zweitligaspiel bei den Sachsen. Im Dezember heuerte der 59-Jährige dann beim DSC an.

Nicht nur Neuhaus, auch Dynamo-Coach Maik Walpurgis kann auf eine Vergangenheit beim Gegner zurückblicken. Der gebürtige Herforder coachte zu Regionalligazeiten Arminias zweite Mannschaft und wäre vor wenigen Jahren um ein Haar Trainer des Profiteams geworden. Stattdessen ging er zum FC Ingolstadt in die 1. Liga. »Ich kenne keine Mannschaft besser als Arminia«, hatte Walpurgis, der verletzungsbedingt einige personelle Probleme zu beklagen hatte, vor der Partie geäußert.

Dennoch waren es die Dresdner, die den besseren Start erwischten. Nach Vorarbeit von Jannis Nikolaou zog der 19-Jährige Osman Atilgan ab und überwand DSC-Keeper Stefan Ortega Moreno mit einem präzisen Flachschuss (19. Minute). Arminias Innenverteidigung mit Julian Börner und Brian Behrendt sah dabei gar nicht gut aus, sie hatten das Dynamo-Sturmtalent außer Acht gelassen.

Nur acht Minuten später war der Ball schon wieder drin. Und wieder standen Börner und Behrendt schlecht. Behrendt wusste sich gegen Moussa Koné nur noch mit einem Foul zu helfen, der Däne Brian Hamalainen verwandelte den fälligen Elfmeter sicher (26.).

Tor ins falsche Netz

Auch das dritte Tor des Spiels erzielte der Gastgeber – diesmal allerdings ins falsche Netz. Hamalainen schoss bei seinem hastigen Klärungsversuch Mitspieler Baris Atik an, von dessen Körper der Ball ins Tor prallte. Ein Slapstick-Treffer, der den DSC wieder hoffen ließ. Doch die im ersten Durchgang weitgehend enttäuschende Arminia kassierte durch SGD-Torjäger Koné (9. Saisontreffer) kurz vor der Pause dann auch noch das 1:3 (40.).

Bielefeld aber steckte nicht auf. Nach einem langen Ball von Behrendt verlängerte Klos mit dem Kopf auf Joan Simun Edmundsson. Bielefelds Topscorer zog davon und schoss zum 2:3 ein (53.). Neuhaus witterte mehr, brachte Winter-Rückkehrer Reinhold Yabo für Keanu Staude. Und um ein Haar hätte Yabo für das 3:3 gesorgt, er scheiterte aber an den Fingerspitzen von Markus Schubert (58.). Eine Minute später landete ein Voglsammer-Kopfball am Innenpfosten – was für ein Pech.

Doch dann das: SGD-Kapitän Marco Hartmann foult im Strafraum Klos – Elfmeter. Klos tritt an und trifft. 3:3 (69.), nun war alles möglich. Und tatsächlich: Erst sah Hartmann nach einer Notbremse (Foul an Klos, 77.) Rot, dann traf Börner per Kopf zum 4:3 für die Gäste (79.). Wahnsinn.

Dresden: M. Schubert - Müller, Hartmann, Gonther (70. Wahlqvist), Hamalainen - Berko, Benatelli, Nikolaou, Atik (65. Ebert) - Kone, Atilgan (78. Dumic)

Bielefeld: Ortega - Brunner, Behrendt, Börner, Hartherz - Seufert (90.+1 Salger), Prietl, Edmundsson (90.+3 Brandy) - Staude (55. Yabo), Klos, Voglsammer

Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz)

Zuschauer: 24.706

Tore: 1:0 Atilgan (19.), 2:0 Hamalainen (26./Foulelfmeter), 2:1 Atik (34./Eigentor), 3:1 Kone (40.), 3:2 Edmundsson (53.), 3:3 Klos (69./Foulelfmeter), 3:4 Börner (79.)

Gelbe Karten: J. Müller (1), Ebert (8) / Behrendt (1), Seufert (2)

Rote Karten: Mar. Hartmann (77./Taktisches Foulspiel) / -