Von Sebastian Bauer

Der 23-jährige rumänische Nationalspieler steht beim belgischen Erstligisten FC Brügge unter Vertrag, ist seit Sommer aber an den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar ausgeliehen. In der Winterpause hatten Arminia Verantwortliche mehrfach betont, dass sie neben einem Innenverteidiger ( Amos Pieper vom BVB II wurde verpflichtet ) auch einen variablen Spieler für die Außenbahn suchen. Genau der könnte mit Rotariu gefunden worden sein. Laut des rumänischen Portals fanatik.ro soll sich der DSC bereits mit dem Spieler einig sein.Dorin Rotariu ist auf dem linken sowie rechten Flügel als auch zentral im offensiven Mittelfeld einsetzbar.

In Alkmaar kam der Rumäne in dieser Saison achtmal in der Liga und einmal in der Europa-League-Qualifikation zum Einsatz.