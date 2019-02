Auf dem Gelände der Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld (Kreis Gütersloh) setzte sich der Tabellensiebte der Regionalliga West am Dienstagnachmittag nicht unverdient durch. DSC-Trainer Uwe Neuhaus hatte eine B-Elf aufgeboten aus Spielern, die in der Liga nicht oder nur sporadisch zum Einsatz gekommen waren.

Die Ausnahme bildete Stephan Salger. Der Innenverteidiger hatte am vergangenen Freitag beim 3:0-Erfolg der Arminen in Regensburg 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Viele Stammspieler wie Fabian Klos, Stefan Ortega Moreno, Andreas Voglsammer oder Joan Simun Edmundsson waren gar nicht erst im Kader.

Essener gehen in der 20. in Führung

Die Essener gingen in der 20. Minute durch Enzo Wirtz in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Sven Schipplock der Ausgleich (48.), doch Ismael Remmo traf wenig später zur erneuten RWE-Führung. Dabei blieb es.

»Es ging darum, den Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu verschaffen«, sagte Uwe Neuhaus und ergänzte: »Wir hatten Probleme, uns in den Zweikämpfen durchzusetzen. Essen war hoch motiviert.«

Während die Arminen am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg ihr viertes Pflichtspiel des Jahres bestreiten, startet Essen am Samstag mit der Partie beim 1. FC Köln II in den Ligabetrieb.

Statistik

Arminia: Klewin - Clauss, Pieper, Salger (63. Özkan), Lucoqui - Schütz (63. Siya) - Ucar, Christiansen - Massimo, Schipplock, Staude

Tore: 0:1 (20.) Wirtz, 1:1 (48.) Schipplock, 1:2 (57.) Remmo