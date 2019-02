Von Jens Brinkmeier

Bielefeld (WB). Nach drei Siegen in drei Spielen 2019 hat es Arminia Bielefeld am Sonntag erwischt. Gegen den 1. FC Magdeburg verlor der DSC vor 19.568 Zuschauern in der Schüco-Arena 1:3 (0:2). Knackpunkt des Spiels war die Rote Karte gegen Arminias Kapitän und Abwehrchef Julian Börner, der eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorausging.