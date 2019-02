Der Kapitän hatte in Berlin wegen einer Rotsperre nur auf der Tribüne Platz nehmen können. Er wurde von Stephan Salger vertreten. Salger bot an der Seite von Brian Behrendt eine solide Leistung, dürfte seinen Platz nun aber wieder für Börner räumen müssen.

Welche der zuletzt angeschlagenen Arminen für das Darmstadt-Spiel wieder zur Verfügung stehen, ist noch offen. Tom Schütz ist keine Option. Der Mittelfeldakteur absolviert wegen anhaltender Wadenprobleme eine Reha. »Wenn Tom gefühlte drei Stunden keine großen Probleme hatte, dann will er am liebsten sofort wieder anfangen. Aber er hatte nun drei Mal etwas an der gleichen Wade, wenn auch nicht immer an der selben Stelle«, erklärte Trainer Uwe Neuhaus, warum es Zeit für eine längere Pause ist.