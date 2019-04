Bielefeld (WB/fw). Zweimal hat Fußball-Zweitligist Arminia Bieelfeld in dieser Saison bereits gegen den MSV Duisburg verloren. Vor dem dritten Duell beim derzeitigen Tabellenletzten am Montagabend (20.30 Uhr/Schauinsland-Reisen-Arena) brennt Mittelfeldspieler Manuel Prietl im Interview mit Redakteur Jens Brinkmeier auf Wiedergutmachung.

Am 31. Oktober 2018 warf der MSV die Arminen mit 0:3 aus dem DFB-Pokal. Etwas mehr als drei Wochen später verloren die Bielefelder auch das Zweitliga-Hinspiel gegen die Zebras: 0:1 hieß es in der Schüco-Arena. Eine dritte Niederlage soll in dieser Saison nicht mehr hinzukommen. »Ich erwarte ein zerfahrens Spiel, die werden um ihr Leben rennen. Wir müssen dagegen halten, den Gegner 90 Minuten beschäftigen und müde machen«, sagt Prietl.

Er ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft sich besser präsentiert als zuletzt bei der 1:3-Heimpleite gegen Ingolstadt. Prietl setzt auf einen frühen Treffer der Arminen. »Wenn wir das erste Tor machen, wird es für den Gegner noch schwieriger.«