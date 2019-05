Von Paul Huxohl

Bielefeld (WB). Das DFB-Sportgericht hat Arminia Bielefelds Verteidiger Brian Behrendt für ein Spiel gesperrt. Damit fehlt der 27-Jährige beim Ostwestfalen-Duell am Freitagabend gegen den SC Paderborn (18.30 Uhr, Schüco Arena).

»Wegen einer Unsportlichkeit«, wie es in der Vereinsmittelung heißt, sah Behrendt am Montagabend in der Partie gegen den MSV Duisburg die rote Karte. Den fälligen Freistoß verwandelten die Duisburger zum 2:2-Endstand (68.).

An Stelle von Behrendt können Stephan Salger oder Amos Pieper auf einen Startelfeinsatz in der Innenverteidigung neben hoffen.