Von Jens Brinkmeier

Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Bielefelder Arminen in der Hinrunde nicht neun sieglose Spiele am Stück aneinander gereiht hätten. Wenn sie ein paar dieser Partien gewonnen hätten. Wäre dann vielleicht noch deutlich mehr möglich gewesen als Platz sieben? 31 Punkte hat der DSC in der Rückrunde geholt, mehr schaffte nur Aufsteiger SC Paderborn (32).

34. Spieltag: DSC Arminia vs. Holstein Kiel (1:0) Fotostrecke

Der Erfolg ist ganz eng mit dem Namen Uwe Neuhaus verbunden. Und der wäre vielleicht gar nicht gekommen, wenn es in der Hinrunde besser gelaufen wäre. Seit der 59-Jährige das Traineramt von Jeff Saibene übernahm, läuft es wieder bei den Arminen. So gut, dass Neuhaus jetzt schon versucht, mit Blick auf die neue Spielzeit keine Luftschlösser entstehen zu lassen. »Wir haben in der Rückserie ein bisschen was geschafft. Es ist der Anfang eines Weges, ohne jetzt zu Spinnereien verleiten zu wollen«, erklärte der Erfolgstrainer kurz nach dem Saisonende.

Vielleicht dachte Neuhaus dabei auch daran, dass der DSC am Ende der Saison 2017/18 sogar Vierter war. Manch DSC-Fan träumt eher schneller als langsamer vom Aufstieg, wie realistisch das auch immer sein mag. Wenn am 20. Juni die Vorbereitung auf die Spielzeit 2019/20 beginne, könne man sich für Platz zwei in der Rückrundentabelle der nun zu Ende gegangenen Saison nichts mehr kaufen, betonte Neuhaus. Der erfahrene Ex-Profi setzt lieber auf »gute, harte, ehrliche Arbeit«, wie er sagte. Die Basis scheint gelegt zu sein beim DSC unter Neuhaus, dafür sprechen die Zahlen.

In der Sommerpause wird er – mit den erhofften Verstärkungen – daran arbeiten, dass Konstanz in die Mannschaft kommt, damit sie eine komplette Saison auf dem Niveau der Rückrunde spielen kann. Wenn der DSC dann einen Lauf erwischt wie der OWL-Rivale in dieser Spielzeit, wer weiß... Doch hier sind wir wieder beim »Was wäre wenn« und bei den Luftschlössern. Und wie schnell diese zerplatzen können, weiß man in Bielefeld nur zu gut