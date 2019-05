Bielefeld (WB). Der DSC Arminia Bielefeld hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Stephan Salger um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der 29-jährige Defensiv-Allrounder geht damit in seine Arminia-Spielzeiten acht und neun. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Nachdem bekannt wurde, dass Julian Börner den DSC verlässt und zu Sheffield Wednesday in die zweite englische Liga wechselt, musste ein adäquater Ersatz gefunden werden . Salger galt bis dahin eigentlich schon als ausgemustert, spielte nach dem Abgang des Ex-Kapitäns aber wieder eine Rolle in den Personalplanungen. Nun also die Gewissheit. Dennoch fahndet der DSC weiter nach einem weiteren Innenverteidiger, denn mit Salger, Brian Behrendt und Amos Pieper stehen aktuell nur drei Profis für diese Position zur Verfügung.

" „Es war wie in einer guten Ehe: Im verflixten siebten Jahr kann es auch mal etwas holpriger werden.“ Stephan Salger "

»Stephan hat mit seiner großen Erfahrung, seiner Vielseitigkeit und seiner professionellen Einstellung überzeugt und war in den letzten Monaten ein wichtiger Teil der Mannschaft. Wenn er gebraucht wurde, war immer auf ihn Verlass. Daher bin ich froh, dass ich auch in den nächsten beiden Jahren auf Stephan zählen kann«, sagte DSC-Cheftrainer Uwe Neuhaus.

205 Pflichtspiele

»Es war wie in einer guten Ehe: Im verflixten siebten Jahr kann es auch mal etwas holpriger werden. Ich bin jetzt aber sehr glücklich, dass wir wieder zueinandergefunden haben und freue mich darauf, weiterhin das Arminia-Trikot zu tragen«, so Stephan Salger, der bereits seit 2012 für Bielefeld spielt und zugibt: »Damals hätte ich nicht erwartet, dass ich auch meinen 30. Geburtstag als Armine feiern darf.« Am 30. Januar 2020 ist es für den gebürtigen Dürener soweit.

Stephan Salger bestritt bisher 205 Pflichtspiele (4 Tore, 6 Vorlagen) für Arminia und belegt damit den 15. Platz in der Liste der Spieler mit den meisten Pflichtspielen für den DSC.