Bielefeld (WB/jen). Der erste Teil des Sommerfahrplans von Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld steht. Wichtig für die heimischen Fans: Das Traditionsderby beim VfB Fichte Bielefeld findet am Samstag, 29. Juni, um 18.30 Uhr im Stadion Rußheide statt.

Bereits zum 167. Mal treffen die beiden Klubs dann aufeinander. Trainingsstart der Arminen ist wie berichtet am 20. Juni (Fronleichnam). Einen Tag später bittet Coach Uwe Neuhaus seine Spieler zum Laktattest. Die erste Testpartie findet am Sonntag, 23. Juni, um 18 Uhr beim Landesligisten FC Preußen Espelkamp statt. Weitere Testspiele sind in Planung.

Ins Trainingslager in Scheffau (Österreich) reisen die DSC-Profis vom 1. bis 7. Juli. Der erste Spieltag der Zweitligasaison 2019/20 ist für das letzte Juli-Wochenende (26. bis 29. Juli) terminiert.