»Cebio hat in Rostock, und zuvor auch schon in Aue in der 2. Bundesliga, seine Qualitäten auf dem Platz nachgewiesen. Gerade in der letzten Saison hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht, er ist jedoch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Wir freuen uns, dass sich Cebio für den DSC entschieden hat«, wird Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

»Cebio bringt eine gute Dynamik und Mentalität mit und ist in der Offensive sehr flexibel einsetzbar. Mit seiner Wucht und Schnelligkeit tritt er sowohl als torgefährlicher Spieler als auch als Vorbereiter in Erscheinung«, freut sich auch DSC-Trainer Uwe Neuhaus über die Neuverpflichtung.

»Ich bin froh über den Wechsel nach Bielefeld. Die Entscheidung für Arminia zu spielen, ist mir nicht schwergefallen. Ich komme aus der Nähe, daher kenne ich den Verein bereits sehr gut. Ich freue mich auf die neue Herausforderung«, sagt Soukou.