Jeff Saibene (links) und sein Co-Trainer Carsten Rump waren von Arminia am 10. Dezember 2018 freigestellt worden. Foto: Thomas F. Starke

Am 10. Dezember hatte der Verein den 50-jährigen Coach und dessen Co-Trainer Carsten Rump (38) freigestellt, einen Tag später übernahm Uwe Neuhaus (59) als neuer Trainer. Arminia hatte zuvor zehn Pflichtspiele in Folge nicht mehr gewonnen und war in Abstiegsgefahr geraten. Neuhaus übernahm und führte den Klub zum Saisonende auf den siebten Platz.