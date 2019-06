In der Vorwoche einigte sich Saibene mit Arminia Bielefeld auf eine sofortige Vertragsauflösung. Bis Dezember 2018 war der 50-Jährige Cheftrainer beim DSC, den er im März 2017 übernahm und vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrte. In der Folgespielzeit erreichte Saibene den vierten Tabellenplatz. Bei insgesamt 62 Zweitligapartien stand er in der Verantwortung.

»Mit Jeff haben wir dabei einen ausgewiesenen Fachmann von unserem Weg überzeugen können. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein Team formen kann und in seinem Handeln sehr klar ist«, kommentiert Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke die Verpflichtung.

Saibene freut sich auf die anstehende Aufgabe: »Ich kann es kaum erwarten, die Spieler und den gesamten Verein kennenzulernen. Fest steht jedoch auch, dass wir viel Arbeit vor uns haben, alle gemeinsam an einem Strang ziehen werden und die 3. Liga ab dem ersten Tag voll annehmen müssen.«