Der zuvor bis 2020 laufende Vertrag über die Stadion-Namensrechte verlängert sich um fünf weitere Jahre. »Eine Partnerschaft, die über anderthalb Jahrzehnte gehalten und sich dabei in guten wie in schlechten Zeiten bewährt hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Daher sind wir sehr stolz und froh, ein so renommiertes und erfolgreiches Unternehmen wie Schüco an unserer Seite zu wissen«, sagte Arminias Geschäftsführer Markus Rejek über die Fortsetzung der Partnerschaft.

Seit 2004 heißt das Bielefelder Stadion Schüco-Arena und ist nach den Stadien in Leverkusen und Wolfsburg das am drittlängsten währende Namenssponsoring der Bundesliga-Geschichte.

Auch auf dem Trikot bleibt der Schriftzug erhalten. Hier wurde die Vereinbarung zunächst bis 2020 erweitert. Schüco-Presseprecher Thomas Lauritzen: »Arminia ist sportlich und jetzt auch wirtschaftlich gut aufgestellt. Als langjähriger Unterstützer und nun auch Partner im Bündnis Ostwestfalen will Schüco daher auch in Zukunft zur nachhaltigen, positiven Weiterentwicklung unseres DSC Arminia beitragen«.