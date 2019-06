Die etwa 1500 Zuschauer mussten bei hochsommerlichen Temperaturen am Sonntag bis zur 39. Spielminute auf das erste Tor warten. Nach Flanke von Jonathan Clauss köpfte Andreas Voglsammer das 1:0 für den DSC. Als bei den Gastgebern in der zweiten Halbzeit die Kräfte schwanden, häuften sich die Fouls. Die Arminen bekamen innerhalb von zwei Minuten zwei Elfmeter zugesprochen. Den ersten verwandelte Joan Simun Edmundsson nach einem Foul an Fabian Klos (69.). Beim zweiten Strafstoß erhöhte Klos auf 3:0 (71.), nachdem Anderson Lucoqui vom Preußen-Keeper umgerannt worden war.

Gesprächsrunde vor dem Anpfiff: Espelkamp-Geldgeber Paul Gauselmann (links) mit Arminia-Geschäftsführer Markus Rejek. Foto: Thomas F. Starke Gesprächsrunde vor dem Anpfiff: Espelkamp-Geldgeber Paul Gauselmann (links) mit Arminia-Geschäftsführer Markus Rejek. Foto: Thomas F. Starke

Die nächsten Testpartien bestreiten die Arminen am Samstag, 29. Juni, im Doppelpack: Um 14 Uhr bei RW Maaslingen, um 18.30 Uhr beim VfB Fichte Bielefeld.

Arminia 1. HZ: Klewin - Schütz, Behrendt, Pieper, Lucoqui - Prietl - Christiansen, Yabo - Clauss, Voglsammer, Staude

Arminia 2. HZ: Rehnen - Clauss, Pieper, Salger, Hartherz - Prietl - Christiansen, Kunze - Edmundsson, Klos, Lucoqui

Tore: 0:1 Voglsammer (39.), 0:2 Edmundsson (69., Foulelfmeter), 0:3 Klos (71., Foulelfmeter)