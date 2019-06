Bei den Zweitligaangreifern wurde Klos für seine starken Leistungen von Ende Januar bis Mitte Mai von der Redaktion auf Platz eins gesetzt, vor dem Kölner Stürmer Jhon Cordoba und Sandhausens Andrew Wooten. Alle drei gehören zur Kategorie »Herausragend«.

Klos kommt im Bewertungszeitraum auf zwölf Tore und zehn Vorlagen, zudem sprach der beste Notenschnitt (2,63) für den 31-Jährigen. »Eindeutig die Spitze«, urteilte die Kicker-Redaktion.

Auch Voglsammer auf der Liste

Ebenfalls in der Kategorie »Herausragend« findet sich Armine Andreas Voglsammer wieder, in der Rangliste der offensiven Außenbahnspieler. Der 27-Jährige wurde auf den dritten Platz gesetzt, laut Kicker nur hauchdünn hinter Christopher Antwi-Adjei vom SC Paderborn und dem Zweitplatzierten Sargis Adamyan von Jahn Regensburg. Im so genannten »Blickfeld« taucht mit Jonathan Clauss ein weiterer Bielefelder auf.

DSC-Neuzugang Cebio Soukou hat es in der Drittliga-Rangliste der offensiven Außen – für Hansa Rostock – ebenfalls ins »Blickfeld« geschafft. Der 26-Jährige ist bekanntlich noch nicht für Arminia im Einsatz, da er mit Benin am Afrika-Cup in Ägypten teilnimmt. Am Dienstag Abend (22 Uhr) trifft Benin im ersten Gruppenspiel auf Ghana. Weitere Vorrundengegner sind Guinea-Bissau (Samstag) und Titelverteidiger Kamerun (2. Juli).