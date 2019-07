Rumps Vertrag in Bielefeld lief bis zum 30. Juni. Ein vorzeitiger Arbeitsbeginn beim FCI scheiterte an der Vertragsauflösung mit Arminia. In Ingolstadt geht der 38-Jährige jetzt die erneute Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Saibene ein.

FCI-Sportdirektor Michael Henke über Saibene und seinen neuen Co-Trainer: »Jeff und Carsten haben in Bielefeld tolle Arbeit geleistet und werden ihre erfolgreiche Zusammenarbeit bei uns fortführen. Uns erwartet ein hochmotiviertes Trainerteam, das unsere Mannschaft auf die Saison in der 3. Liga bestmöglich einstellen und vorbereiten wird.«

Beim Zweitliga-Absteiger wartet ein großer Umbruch auf die beiden Ex-Arminen. Zwölf Abgängen stehen bislang vier externe Zugänge gegenüber.