Am Montagabend stand das erste Training an. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/jen). Der Flug war wetterbedingt etwas holprig, aber die Arminen haben es am Montag unversehrt ins Trainingslager nach Österreich geschafft. Um kurz nach 17 Uhr kam der Bielefelder Tross im Hotel Kaiserlodge in Scheffau am Wilden Kaiser an.

Nachdem die Spieler ihre Zimmer bezogen hatten, stand um 18 Uhr das erste Training an. Zu den beiden Rasenplätzen können die Profis gemütlich gehen, denn die Plätze sind direkt neben der Fünf-Sterne-Anlage – mit bestem Blick auf die Berge.

Trainingslager in Scheffau -Tag 1- Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Bis Sonntag bereitet Trainer Uwe Neuhaus seine Mannschaft hier auf die Ende Juli mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli beginnende neue Zweitligasaison vor. 20 Feldspieler und vier Torhüter sind dabei. Es ist aber gut möglich, dass noch in Scheffau ein weiterer Akteur hinzukommt. Insbesondere ein neuer Innenverteidiger steht nach dem Abschied von Kapitän Julian Börner (zu Sheffield Wednesday) auf der Einkaufsliste ganz oben.

Zwei Testspiele sind in Österreich geplant – am Mittwoch um 18 Uhr gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec in St. Ulrich und am Samstag um 18 Uhr gegen Drittligist KFC Uerdingen in Kufstein.