Der 39-Jährige ist hoch zufrieden mit Hotel und Plätzen in Scheffau am Wilden Kaiser. »Wir können von top Bedingungen sprechen«, sagt Arabi. Der Klub ist mit 20 Feldspielern und vier Torhütern vor Ort, damit ist der Kader allerdings noch nicht komplett. Es wird noch Zu- und auch Abgänge geben.

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in beide Richtungen noch Bewegung haben werden. Wir sind dabei, einen Innenverteidiger zu verpflichten. Das ist die Schwerpunktposition. Wenn die großen Vereine ihre Transfers getätigt haben, kommt das Ganze noch weiter ins Rollen. Wir haben unsere Ideen und sind mit dem einen oder anderen im Austausch«, verrät er während der ersten Trainingseinheit des Tages.

Erster Test am Mittwoch

Und an Trainer Uwe Neuhaus und sein Team hat er auch einen Auftrag: »Ich erwarte konzentrierte Arbeit, aber den Eindruck habe ich auch schon gewonnen.« Sorgen macht sich Arabi also nicht. Die Mannschaft trainiert am Dienstag zweimal, am Nachmittag steht um 16 Uhr eine weitere Einheit an. Am Mittwoch findet um 18 Uhr das erste Testspiel in Österreich auf dem Programm. Gegner in St. Ulrich ist der tschechische Erstligist FK Jablonec.