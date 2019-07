Scheffau (WB/jen). Es gab schon einige singende Fußballer. Zum Beispiel Franz Beckenbauer (»Gute Freunde kann niemand trennen« und »Du allein«), der allerdings musikalisch längst nicht so stark war wie auf dem Platz. Oder Kevin Keegan, dessen »Head over heels in love« schon deutlich besser klang als die Versuche von »Kaiser Franz« und in den deutschen Charts bis auf Platz zehn kam.