Testspiel in St. Ulrich: DSC Arminia vs. FK Jablonec (4:0) Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

In St. Ulrich am Pillersee verdiente das Tor zum 2:0 das Prädikat Extraklasse. Andreas Voglsammer hatte den Ball nach einer Flanke von Keanu Staude mit links volley unter die Querlatte geschossen (15. Minute). Der auffällige Staude hatte sieben Minuten zuvor nach Vorlage von Fabian Klos das 1:0 erzielt. Die Tschechen, in der abgelaufenen Saison in der heimischen Liga Vierter geworden, hatten im ersten Durchgang zwei gute Chancen, bei denen Stefan Ortega Moreno aber auf dem Posten war.

Wenige Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Arminen mit Glück auf 3:0. Ein Freistoß von Brian Behrendt aus gut 35 Metern wurde unhaltbar abgefälscht. In der 62. Minute drei Wechsel beim DSC: Amos Pieper, Anderson Lucoqui und Prince Osei Owusu ersetzten Stephan Salger, Florian Hartherz und Voglsammer. Jonathan Clauss hatte dann das vierte Bielefelder Tor auf dem Fuß, er scheiterte aber am FK-Keeper (71.). Danach hatten dann auch Manuel Prietl, Joan Simun Edmundsson und Clauss Feierabend. Tom Schütz, Fabian Kunze und Max Christiansen kamen rein (72.).

Reinhold Yabo war es dann vorbehalten, den Schlussmann der Tschechen zu umkurven und zum 4:0 zu vollenden (78.). Das war auch der Endstand. Am Samstag spielt der DSC in Kufstein gegen den Drittligisten KFC Uerdingen.

Arminia: Ortega Moreno (46. Klewin) - Clauss (72. Schütz), Behrendt, Salger (62. Pieper), Hartherz (62. Lucoqui) - Prietl (72. Kunze) - Edmundsson (72. Christiansen), Yabo - Staude, Klos, Voglsammer (62. Owusu)

Tore: 1:0 Staude (8.), 2:0 Voglsammer (15.), 3:0 Behrendt (52.), 4:0 Yabo (78.)