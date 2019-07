Der 42-Jährige macht derzeit Urlaub in Österreich. Als er mitbekam, dass die Arminen in seiner Nähe sind, fuhr er kurzerhand hin. Für eine Woche ist Kehrmann in den Bergen. »Ganz allein, da kann ich am besten abschalten«, sagt der Weltmeister von 2007. Findet er ein passendes Gewässer, holt er sein Board aus dem Kofferraum und übt sich im Stand-up-Paddeln. Am Wochenende fährt er nach Hause, um den Trainingsauftakt seiner Mannschaft vorzubereiten. Der findet am 12. Juli statt.

Startelf fährt Rad, Staude bei der Dopingkontrolle

Co-Trainer Sebastian Hille führt die Radfahrgruppe an. Foto: Thomas F. Starke

Derweil schwangen sich die Arminen, die am Tag zuvor beim 4:0-Testspielsieg gegen FK Jablonec in der Startelf standen, aufs Fahrrad. Keanu Staude, der mit einem Tor und einer Vorlage gegen die Tschechen überzeugt hatte, konnte allerdings nicht mitfahren. Ein Dopingkontrolleur war da und schnappte sich den Offensivakteur. Der musste zum Wasser lassen. Am Nachmittag haben die Spieler frei, abends beim Dorffest in Scheffau werden sie vom Bürgermeister begrüßt.