Von Oliver Horst und Dirk Schuster

Auch wenn das Fußball-Herz von Firmenchef Clemens Tönnies (63) vor allem für Schalke 04 schlägt, unterstützt der Unternehmer mit Deutschlands größtem Fleischkonzern schon seit längerem Arminia. Er war nach eigener Aussage auch maßgeblich mit daran beteiligt, dass der DSC den Drittliga-Absturz 2014 nach dem Relegationsdrama gegen Darmstadt dank der Hilfe der ostwestfälischen Wirtschaft im Folgejahr wieder wettmachen konnte.

Das Rheda-Wiedenbrücker Unternehmen (6,65 Milliarden Jahresumsatz/16.500 Mitarbeiter) begründet sein Engagement für den Fußballklub auch als Bekenntnis zur Heimatregion Ostwestfalen. Neben Bandenwerbung etwa für Produkte der Marke »Tillman’s« (»Don’t call it Schnitzel«) und damit verbundenen Sponsoringzahlungen an den DSC soll der Fleischkonzern nach WESTFALEN-BLATT-Informationen auch eine Kapitaleinlage beim Fußballklub getätigt haben.

Logo auf der Internetseite

»Tönnies ist seit dem 1. Juli unser Partner. Deshalb ist nun auch das Logo des Unternehmens auf unserer Internetseite zu sehen«, bestätigt Markus Rejek auf Anfrage. Arminias Finanz-Geschäftsführer sagt aber auch: »Das Unternehmen ist aktuell kein Partner des Bündnis Ostwestfalen.« Eine Formulierung, die ein künftiges Engagement in diesem Kreis jedoch keineswegs ausschließt.

Tönnies-Sprecher Dr. André Vielstädte will sich dazu nicht äußern. Er erklärt vielmehr die Motivation des Konzerns, das Engagement jetzt auch öffentlich zu machen. »Wir wollen die Partnerschaft nutzen, um der Arbeitgebermarke Tönnies noch stärkere Präsenz in der Region zu verleihen. Und wir wollen die Plattform Fußball zur Gewinnung von Arbeitskräften einsetzen. Dafür ist Arminia eine super Marke in unserem Einzugsgebiet.«

Bewerbertage in der Schüco-Arena

Gedacht sei künftig etwa an die Veranstaltung von Bewerbertagen in der Schüco-Arena für Berufs- und andere Schulen, aber auch sonstige Interessierte. Damit würde Tönnies wahr machen, was Arminia und die Betreiber der Stadiongesellschaft im Zuge des Stadionverkaufs angekündigt hatten: Alternative Nutzungsmöglichkeiten der Alm abseits vom Spielbetrieb, die zusätzliche Einnahmen in die Kasse spülen sollen.

»Als starker Arbeitgeber sind wir hier verwurzelt und engagieren uns an vielen Stellen«, teilt Tönnies-Sprecher Vielstädte mit. In der Tat ist der DSC Arminia nicht der einzige Fußballklub, bei dem sich der Konzern engagiert. Seit 2012 ist das Unternehmen Hauptsponsor des FSV Gütersloh. Beim aktuellen Frauen-Zweiligisten prangt das Firmenlogo sogar auf der Trikotbrust. Der FSV trägt zudem seine Heimspiele in der Tönnies-Arena auf dem Gelände des Fleischwerks in Rheda aus.

Seit 1994 im Aufsichtsrat von Schalke 04

Dorthin zieht es seit einigen Wintern immer mal wieder auch die DSC-Profis. Immer dann, wenn die Plätze auf dem Arminia-Trainingsgelände an der Friedrich-Hagemann-Straße in Bielefeld gefroren oder schneebedeckt sind, weicht der Zweitligist nach Rheda aus, um auf dem beheizbaren Kunstrasen in Sichtweite des Büros von Konzernboss Clemens Tönnies zu trainieren.

Der Unternehmer, dessen Vermögen auf weit mehr als eine Milliarde Euro geschätzt wird, ist seit 1994 Mitglied des Aufsichtsrates von Schalke 04. Gerade erst wurde er erneut als Vorsitzender des Gremiums bestätigt. Tönnies führt die Königsblauen seit 2001 und trat damit das Erbe seines vor 25 Jahren verstorbenen Bruders und Firmengründers Bernd Tönnies an. Dessen Sohn Robert Tönnies (41) ist mit 50 Prozent ebenso Mitgesellschafter des Fleischkonzerns wie Clemens Tönnies’ Sohn Maximilian (29).