Trainingslager in Scheffau -Tag 5- Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

Weihrauchs Problemen soll am Montag auf den Grund gegangen werden. Da die Arminen am Sonntagnachmittag aus Scheffau abreisen (der Flieger von München startet um 18.50 Uhr), kehrt Weihrauch nicht zurück, sondern steigt dann in Bielefeld wieder ins Training ein – wann auch immer. Da müssen die Resultate der Untersuchungen abgewartet werden.

Elfmeterschießen entscheidet für Benin

Soukou stand im Achtelfinale in der Beniner Startelf, nach 69 Minuten wurde er ausgewechselt. Da stand es 1:0 für sein Land, doch Marokko glich aus und hatte in der Nachspielzeit die Chance zum 2:1, aber Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam verschoss. Im Elfmeterschießen rächte sich das, denn Benin setzte sich hier 4:1 durch und steht in der Runde der letzten Acht. Dort treffen Soukou und Co. am Mittwoch auf Uganda oder den Senegal. Arminia-Trainer Uwe Neuhaus muss also noch länger als gedacht auf seine neue Offensivkraft verzichten.