Scheffau (WB/jen). Für Patrick Weihrauch ist das Trainingslager von Arminia Bielefeld bereits beendet. Wegen muskulärer Probleme hatte der Mittelfeldspieler schon praktisch kaum an den Einheiten mit der Mannschaft teilnehmen können, nun ist der 25-Jährige zu Untersuchungen nach München abgereist.

Dort soll am Montag den Problemen auf den Grund gegangen werden. Da die Arminen am Sonntagnachmittag aus Scheffau abreisen (der Flieger von München startet um 18.50 Uhr), kehrt Weihrauch nicht zurück, sondern steigt dann in Bielefeld wieder ins Training ein – wann auch immer. Da müssen die Resultate der Untersuchungen abgewartet werden.