Das neue Heimtrikot ist wie erwartet hauptsächlich blau, das neue Dress für die Auswärtsspiele erneut rot, aber dieses Jahr auch mit weiß. Und: Grundlage beim Design sind die Sparren auf der Brust, natürlich in Anlehnung an das Bielefelder Wahrzeichen, die Sparrenburg. Die Fans hatten sehr lange warten müssen, denn Arminia-Ausrüster Joma hatte, wie mehrfach berichtet , Lieferschwierigkeiten. Gegen Ende der letzten Juli-Woche soll eine erste Ladung Trikots im Fanshop eintreffen, teilte DSC-Pressesprecher Daniel Mucha mit. Dass alle Fans ausreichend bedient werden können, könnte sich allerdings bis in den August hinziehen. Die Saison beginnt für Arminia am 29. Juli mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli.