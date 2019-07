Bielefeld (WB/sba). Bitte Aufstellung nehmen und lächeln: Arminia Bielefeld hat am Freitag das Mannschaftsfoto für die aktuelle Saison gemacht. Und das sogar in den neuen Trikots.

Obwohl der spanische Ausstatter Joma Lieferschwierigkeiten hat, kam zumindest passend zum Teamfoto ein Satz Trikots für die Arminen an. Wie in jedem Jahr konnte sich der Zweitligist damit in den aktuellen Spielhemden präsentieren.

Nach dem Training am Vormittag war damit für die Arminen noch nicht Schluss. Erst musste in Reih und Glied gelächelt werden, dann standen verschiedene Aufnahmen für DSC-Sponsoren auf dem Programm.

In unserem Video gibt es einen Blick hinter die Kulissen bei der Entstehung des Mannschaftsfotos: