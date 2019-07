In der Schüco-Arena ist ein eigener Bereich errichtet worden, um Autisten künftig den problemlosen und fachgerechten Besuch eines Spiels anzubieten. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Das ist wohl einmalig in Fußball-Deutschland: Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach eigenen Angaben als erster Verein in den deutschen Profiligen einen Stadionbereich errichtet, um Autisten den problemlosen und fachgerechten Besuch eines Spiels anzubieten.

Über der Nordtribüne der Schüco-Arena seien dafür aus zwei Panorama-Boxen ein Aufenthalts- und ein Snoezelraum (ein pädagogischer Ort der Ruhe und zum Wohlbefinden) entwickelt worden, wie der Klub in einer Pressemitteilung am Dienstagnachmittag bekanntgab.

Bis zu fünf Autisten können pro Spieltag zuschauen

»Ich finde es sensationell, dass wir so ein Projekt durchführen dürfen. Mein großer Dank gilt dem Vereinsumfeld, den vielen freiwilligen Helfern sowie besonders Jörg Winkelmann und Peter Heckmann, die sich beim DSC um die Betreuung von Menschen mit Behinderung kümmern«, so DSC-Präsident Hans-Jürgen Laufer in der Mitteilung.

In dem Bereich sollen künftig pro Spieltag bis zu fünf Autisten das Geschehen auf dem Rasen unter professioneller Aufsicht verfolgen können. Im Aufenthaltsraum befinden sich Sitzsäcke und Snoezel-Spielzeuge, die für eine entspannte Atmosphäre sorgen.

DSC nimmt Vorreiterrolle in Deutschland ein

Falls es doch zu einer Reizüberflutung kommen sollte, hat der DSC mit einem Snoezelraum vorgesorgt. Dieser befindet sich direkt nebenan und bietet für Menschen mit Autismus perfekte Möglichkeiten, um wieder zur Ruhe zu kommen. Der Raum ist schallisoliert, mit besonderen Licht- und Musikelementen versehen und bietet zudem ein beheizbares Wasserbett.

Mit seinem einzigartigen Projekt, so der DSC weiter, nehme er deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein. »Ich bin überglücklich, dass Arminia Bielefeld im Bereich der Betreuung von Menschen mit Behinderung wieder eine Vorreiterrolle einnimmt, indem wir als erster Bundesligist eine Autistenloge samt Snoezelraum anbieten können«, wird mit Jörg Winkelmann der Behindertenbeauftragter des DSC zitiert.