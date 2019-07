Von Sebastian Bauer

Bielefeld (WB). Aller Anfang ist schwer – oder beflügelnd. Alles ist drin, wenn die Fußballsaison wieder losgeht. Und wer den Start verpennt, dem verhagelt es gleich mal so richtig die Laune. Doch wie hat sich Arminia Bielefeld in Sachen Saisonauftakt in den letzten zehn Jahre eigentlich geschlagen?

Statistisch gesehen sind die Startfähigkeiten der Arminen ausbaubar: In den vergangenen zehn Spielzeiten in der 2. und 3. Liga gelangen dem DSC nur drei Auftaktsiege. Allerdings verlor Arminia auch nur drei der ersten Saisonpartien. Viermal teilte man sich mit dem Gegner die Punkte.

2009 bis 2018: So startete der DSC in die Saison In den vergangenen zehn Jahren gelangen Arminia nur drei Auftaktsiege. Die Spiele im Überblick: 2009/10: DSC - Hansa Rostock 3:1 2010/11: FSV Frankfurt - DSC 2:1 2011/12: DSC - VfB Stuttgart II 1:2 2012/13: DSC - Alem. Aachen 1:1 2013/14: Greuther Fürth - DSC 2:0 2014/15: FSV Mainz II - DSC 1:2 2015/16: FC St. Pauli - DSC 0:0 2016/17: DSC - Karlsruhe 0:0 2017/18: DSC - Regensburg 2:1 2018/19: Heidenheim - DSC 1:1

Unbestritten ist: Ein guter Start kann jeder Mannschaft Schub verleihen. Das bekamen die Arminen in der vergangenen Saison zu spüren. Nach einem 1:1 in Heidenheim folgte ein 2:1 gegen Dresden. Bis zum siebten Spieltag sammelte der DSC mit diesem Rückenwind zwölf Punkte ein – und manövrierte sich dann in eine Flaute. Es dauerte anschließend neun Spiele, bis die Bielefelder wieder gewannen: Dezember 2018, 2:1 in Kiel, im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus.

Mindestens zwei Siege?

»Ein gelungener Auftakt ist natürlich wichtig, doch was ist ein gelungener Auftakt? Nur das erste Spiel? Auf jeden Fall wäre es schön, durch einen Sieg im Heimspiel die ersten Fragezeichen zu beseitigen«, sagt DSC-Coach Uwe Neuhaus und ergänzt: »Trotzdem bedeutet ein gelungener Auftakt für mich, in der Meisterschaft mit vier bis sechs Punkten zu starten sowie die erste Runde des DFB-Pokals zu überstehen.« Heißt: In den ersten drei Pflichtspielen der Saison müssten mindestens zwei Siege und ein Remis her.

Mit drei Punkten starteten die Arminen zuletzt vor zwei Jahren. In der letzten Minute erzielte Andraz Sporar damals den 2:1-Siegtreffer gegen Regensburg. Danach wähnte sich der Stürmer gleich in höheren Sphären: »So eine Stimmung habe ich nicht erwartet. Es ist 2. Liga, aber es fühlte sich wie das Finale der Champions League an.« Für den DSC endete die Saison auf Platz vier. Ein unzufriedener Sporar verließ den Verein schon im Winter wieder. Uwe Neuhaus hofft stark auf den Start-Dreier, will den Auftakt aber nicht überbewerten: »Ich sage auch, dass Konstanz wichtiger ist als ein Auftaktsieg. Was bringt ein Sieg im ersten Spiel, wenn man danach drei Spiele verliert?«