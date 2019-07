Von Sebastian Bauer und Jens Brinkmeier

Auf die Frage, ob es bei Neuhaus auch nach vielen Jahren im Geschäft vor dem Saisonstart immer noch kribbelt, sagte der 59-Jährige: »Man mag es nicht glauben aber es ist so. Kurz vor dem ersten Spiel steigt die Anspannung, das ist klar. Die Vorfreude ist da und trotzdem weiß man nie, was am Ende genau dabei rauskommen wird.« Zumindest was das Personal auf dem Platz angeht, weiß Neuhaus schon ziemlich genau, was dabei herauskommen wird: »Viele Fragezeichen gibt es nicht. Ich bin mir schon klar wer spielt.«

Das Auftaktduell gegen St. Pauli sei eines »auf Augenhöhe«. wie Kapitän Fabian Klos betont. Dass die Hamburger sich selbst klein reden, interessiert den Stürmer allerdings nicht: »Sie sind vielleicht nicht ganz so zufrieden mit Ihrer Vorbereitung. Aber von dem Gerede werden wir uns nicht blenden lassen.«

Bleibt die Frage nach dem Saisonziel, bevor es losgeht. Weder Neuhaus noch Klos wollen sich dabei auf einen Platz festlegen, denken aber schon, dass der DSC hinter den großen Vier VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und Hamburger SV eine Rolle spielen kann. Dass Arminia unter Experten sogar als Geheimfavorit gehandelt wird, erklärt sich Neuhaus so: »Die gute Rückrunde hat den ein oder anderen auf uns aufmerksam gemacht. Das ist vielleicht der Grund.«

Die gesamte Pressekonferenz sehen Sie hier: