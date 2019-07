Von Jens Brinkmeier

Der Offensivspieler war in diesem Sommer schon in Bielefeld gehandelt worden. Hartel spielt seit zwei Jahren in der Hauptstadt, vorher war er beim 1. FC Köln aktiv. Für Union kam er auf 54 Ligaspiele (4 Tore, 5 Vorlagen). Er kann sowohl auf den Außenbahnen spielen als auch in der Mittelfeldzentrale beziehungsweise auf den Halbpositionen.

Sollte es einen schnellen Abschluss geben, könnte Hartel schon am Montag beim Spiel gegen St. Pauli sein Arminia-Debüt geben.