Von Jens Brinkmeier

Bielefeld (WB). Startet Arminia Bielefeld als ein Geheimfavorit auf den Aufstieg in die 2. Liga? So weit will DSC-Trainer Uwe Neuhaus nicht gehen, aber vor dem Auftakt gegen den FC St. Pauli (Montag, 20.30 Uhr) machen sich der Coach und sein Team auch nicht kleiner als sie sind.

»Die gute Rückrunde der Vorsaison hat den einen oder anderen auf uns aufmerksam gemacht. Das ist vielleicht der Grund«, sagt Neuhaus zu einer »Kicker«-Umfrage unter den 18 Trainern, wer aufsteigen werde. Heidenheims Coach Frank Schmidt und der Trainer der SpVgg Greuther Fürth, Stefan Leitl, trauen Arminia den Aufstieg zu.

Favoriten sind die drei Absteiger

Favoriten sind aber die drei Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg, dazu kommt der Hamburger SV. »Es ist relativ einfach. Wir haben die großen Vier, die haben fast alle auserkoren. Dahinter werden einige Mannschaften einen Platz finden, die jetzt relativ gleichstark einzustufen sind. Dann hängt es davon ab, wie viel Matchglück man hat, wie gut man in die Saison startet. Ich glaube, sich dahinter einzuordnen, das macht schon Sinn«, sagt Uwe Neuhaus.

DSC-Kapitän Fabian Klos hatte bereits vor drei Wochen im Trainingslager gesagt, sein Ziel sei es, bis zur Winterpause zu den besten Acht zu gehören. Dies bekräftigt er nun: »Das kann ja auch Platz fünf, sechs oder auch Platz eins sein. Aber ich werde den Teufel tun und dem Trainer widersprechen, wenn er sagt: Die ersten Vier sind gesetzt. Unabhängig von seiner Meinung sehe ich das ähnlich. Dahinter wird es eng, in der Gruppe sehe ich uns. Da können wir mitmischen. Da sehe ich sowohl St. Pauli als auch uns in der Verfolgerrolle.« Klos verweist aber auch darauf, dass das mit den Favoriten immer so eine Sache sei. »Vor der letzten Saison haben alle in Fußball-Deutschland auf den HSV als Aufsteiger getippt. Das hat mal wieder gezeigt, dass Fußball nicht planbar ist.«

Team ist eingespielt

Favoritenfrage hin oder her, der Kapitän und seine Mitspieler gehen auf jeden Fall mit Selbstbewusstsein in die Saison und die erste Partie gegen St. Pauli. Das solle nicht in Arroganz umschlagen, sagt Klos: »Das wäre nicht förderlich.« Gegen die Hamburger erwartet der 31-Jährige ein Duell »auf Augenhöhe. Auch wenn sie etwas anderes verlautbaren lassen und mit ihrer Vorbereitung nicht zufrieden sind. Davon werden wir uns nicht blenden lassen. St. Pauli hat eine super Mannschaft. Die Chancen stehen am Montag 50:50.«

Klos ist angesichts der Hitze auch sehr froh, dass er ein Abendspiel bestreiten darf. »Es ist gar nicht mein Wetter. Ich habe drei Kreuze gemacht, dass wir Montagabend spielen. Ich beneide auch nicht die Mannschaften, die am Wochenende am Mittag oder Nachmittag ran müssen. Das kann schon eine Rolle spielen. Ich erinnere mich an letzte Saison, als bei unserem ersten Spiel in Heidenheim auch extreme Temperaturen waren. Die letzten 20 Minuten war es so eine Art Stellungskrieg«, erinnert sich der Stürmer an das 1:1 vom 5. August 2018.

Was die Startaufstellung für Montag angeht, hat Klos seinen Platz natürlich sicher. Was die restlichen zehn Positionen angeht, ist für Neuhaus »schon klar, wer spielt, viele Fragezeichen gibt es nicht«. Das Team ist eingespielt, gut möglich, dass kein Neuzugang in der Startelf stehen wird.