Bielefeld (WB/jen). Da war er dann also, der erste entscheidende Videobeweis in einem Ligaspiel in Bielefeld. Als Jonathan Clauss am Montagabend bei der Partie des DSC Arminia gegen den FC St. Pauli (Endstand 1:1) in den Strafraum der Gäste flankte, bekam Daniel Buballa den Ball an die Hand. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied auf Elfmeter, Fabian Klos wollte zur Ausführung schreiten. Doch dann schaltete sich der Kölner Keller ein.