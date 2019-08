Bielefeld (WB/jen). Stefan Ortega Moreno war sauer. Arminias Torwart hatte in Bochum einige Glanzparaden gezeigt, doch am Ende musste er dreimal hinter sich greifen. Der DSC spielte beim VfL Bochum 3:3 (0:0). Nicht nur aus der Sicht des Schlussmanns zwei verschenkte Punkte. »Absolut scheiße«, fand er.

»Wir führen 2:0, sind am Drücker. Und dann ist es immer mal wieder ein Thema, dass wir zu fahrlässig sind. So verteidigen, das geht nicht. Da haben wir vier, fünf Leute hinten, die wirklich alles raushauen und manche, die... keine Ahnung. Ich denke da anders. Drei Tore zu kriegen nach so einem Spiel ist für mich unerklärlich. Eigentlich müssen wir als Sieger vom Platz gehen«, schimpfte der 26-Jährige. Mit dem 3:0 wäre Schicht im Schacht gewesen. »So ist es einfach nur dämlich!« Darüber werde zu reden sein.

Foto: Thomas F. Starke

Auch Brian Behrendt befand den Punkt als zu wenig. »Wir hatten alles im Griff, auf einmal liegst du 2:3 hinten. Das einzig Positive ist, dass wir nach zwei Spielen noch ungeschlagen sind.«

Trainer Uwe Neuhaus hatte das Defensivverhalten auch nicht gefallen. »Ich hätte mir mehr Souveränität gewünscht nach dem 2:1.« VfL-Trainer Robin Dutt wusste auch nicht so recht, wie er die Achterbahnfahrt einordnen sollte. Also sagte er in Richtung Neuhaus: »Wir haben gegen einen Geheimfavoriten 3:3 gespielt. Ich weiß, es gefällt dir nicht, wenn ich euch so nenne. Aber das macht unsere Leistung besser«, scherzte er. Neuhaus fragte rhetorisch: »Spielt so ein Geheimfavorit?«