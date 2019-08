Spielt Joakim Nilsson (rechts) erstmals von Beginn an? Er ist zumindest eine Option, doch DSC-Trainer Uwe Neuhaus will im Pokal gegen Viktoria Berlin nicht viel rotieren. Foto: Thomas F. Starke

Von Dirk Schuster

Bielefeld (WB). Wenn einer weiß, was am Samstag im Berliner Jahn-Sportpark auf den DSC Arminia zukommen kann, dann Uwe Neuhaus. Ein Jahr ist es her, seit der Coach mit seinem damaligen Klub Dynamo Dresden in der ersten DFB-Pokalrunde beim SV Rödinghausen hängenblieb (2:3 nach Verlängerung).