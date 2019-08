Von Dirk Schuster

Berlin (WB). Ohne zu überzeugen ist Arminia Bielefeld in die 2. Runde des DFB-Pokalwettbewerbs eingezogen. Mit 1:0 (1:0) gewann der Zweitligist am Samstag beim Nordost-Regionalligisten FC Viktoria Berlin.

DFB-Pokal, 1. Runde: Viktoria Berlin vs DSC Arminia (0:1) Fotostrecke

Foto: Thomas F. Starke

DSC-Trainer Uwe Neuhaus hatte im Vorfeld angekündigt, der Partie hohe Bedeutung beizumessen. Von einer übertriebenen Rotation sah er deshalb ab und beließ es bei nur drei Veränderungen gegenüber dem vorherigen 3:3 im Punktspiel beim VfL Bochum.

Nachdem er ihn in den ersten beiden Zweitligapartien der Saison hatte zuschauen lassen, brachte Neuhaus seinen schwedischen Abwehrakteur Joakim Nilsson zum ersten Mal in einem Pflichtspiel zum Einsatz. Gemeinsam mit Brian Behrendt bildete der 25-Jährige die Innenverteidigung. Stephan Salger blieb draußen.

Und auch Marcel Hartel stand erstmalig in der Startelf. Der Neuzugang vom Berliner Erstligaaufsteiger 1. FC Union hatte im Jahn-Sportpark ein verkapptes Heimspiel. Er ersetzte Cebio Soukou.

Etwas überraschend zählte auch Nils Seufert zur Anfangsformation. Weil Reinhold Yabo »aus privaten Gründen«, wie Arminia mitteilte, kurzfristig passen musste, rückte Seufert ins Team.

Standard bringt die Führung

Spielerisch lief beim Favoriten im ersten Durchgang nicht so furchtbar viel. Es bedurfte einer Standardsituation, um in Führung zu gehen. Einen Eckball von Jonathan Clauss wuchtete Andreas Voglsammer per Kopf ins Netz. Berlins Keeper Stephan Flauder war zwar dran, vermochte den druckvollen Ball aber nicht mehr abzuwehren.

Die Arminen schalteten nach dem Führungstor gleich mal um zwei Gänge zurück. »Gegen einen Gegner, der höherklassig ist, auf 0:0 zu spielen und zu hoffen, mit einer Aktion fällt die Kirsche vorne rein, geht sowieso meist in die Hose«, hatte Flauder vor der Partie gesagt. Und so machten die Berliner sich nach anfänglicher Zurückhaltung nun auch auf den Weg nach vorn – und kamen zu guten Gelegenheiten. Rafael Brand (23. Minute) und Yannis Becker (27.) aber scheiterten an DSC-Torwart Stefan Ortega Moreno.

Verpasste Chancen

»Es geht einzig und allein ums Weiterkommen«, waren Neuhaus’ Worte. Nach Wiederbeginn war sein Team dann zunächst wieder aktiver. Nilsson hatte das 2:0 auf dem Kopf, traf den Ball aber nicht voll (50.). Und auch Voglsammer wusste mit seinen weiteren Chancen nicht wirklich etwas anzufangen.

Aus wirtschaftlichen Gründen hatten die Viktorianer ihrer Stamm-Spielstätte in Lichterfelde (4300 Plätze) für 90 Minuten den Rücken gekehrt und waren als Untermieter in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg gezogen. 4503 Zuschauer füllten das weite Oval zu einem Viertel. Was sie zu sehen bekamen, war ein Erstrundenpokalspiel auf bescheidenem Niveau, das Arminia glanzlos gewann.

Statistik

Berlin: Flauder - Daube, Kapp, Gunte (57. Schulz), Hoffmann, Röcker - Hüther (76. Yamada), Becker, Menz - Schmidt (60. Ndualu), Brand

Bielefeld: Ortega Moreno - Clauss (78. Kunze), Behrendt, Nilsson, Hartherz - Seufert (61. Schütz), Prietl, Hartel (90.+1 Pieper) - Edmundsson, Klos, Voglsammer

Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta)

Zuschauer: 4503

Tore: 0:1 Voglsammer (15.)

Gelbe Karten: Hoffmann / -