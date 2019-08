Von Dirk Schuster

Um positive Begleiterscheinungen des Zweitrundeneinzugs zu finden, mussten sogar die Bielefelder selbst ganz schön suchen. Tom Schütz wurde schließlich fündig. »Wir hatten im Vorfeld über genau die Situation gesprochen«, sagte der Einwechselspieler und meinte die enge Schlussphase. Doch anders als noch eine Woche zuvor bei der wilden Fahrt im Punktspiel beim VfL Bochum (ein glückliches 3:3 nach 2:0-Vorsprung), hielten die Bielefelder bei eigener Führung in einem Auswärtsspiel dieses Mal hinten dicht. Schütz »Da musst du bei dir bleiben und deinen Stiefel runterspielen, darfst nicht die Nerven verlieren, so dass alles kreuz und quer geht, auch wenn die Fans kommen.« Das sei gelungen. Und selbst wenn der Gegner nur ein Viertligist und die Partie »nicht hundertprozentig souverän« war, befand der 31-Jährige: »Das Spiel gibt uns mehr Sicherheit.«

Zähe Partie

Nach ihrem überzeugenden Start, den Andreas Voglsammer mit seinem Kopfballtor (Ecke von Jonathan Clauss) mit dem Führungstor garnierte (15.), kuppelten die Gäste aus und ließen bis zur Pause ausrollen. Der Regionalliga-Zehnte war drauf und dran, die Passivität des Favoriten zu bestrafen. Doch Torwart Stefan Ortega Moreno, bester Bielefelder, entschärfte die Schüsse von Rafael Brand (23.) und Yannis Becker (27.).

Die Partie blieb auch im zweiten Durchgang zäh. Weil die Gäste wiederholt das 2:0 verschluderten, wurde es zum Schluss sogar ein bisschen spannend. »Wir sind – im Unterschied zu mehreren Erstligisten – weiter. Wir haben es überstanden, letztlich auch nicht unverdient«, bilanzierte Neuhaus. Voglsammer sah es ähnlich und zog einen prominenten Vergleich: »Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Aber das haben die Bayern auch nicht in der vergangenen Saison.« Die Münchener quälten sich 2018/19 zunächst von Runde zu Runde (1:0 bei Drochtersen/Assel, 2:1 beim SV Rödinghausen), und am Ende waren dann doch wieder sie diejenigen, die in Berlin triumphierten. Dass es für die Arminen im Mai 2020 zu einem weiteren Berlin-Besuch reichen könnte, bedarf nach der Vorstellung vom Wochenende allerdings einer Extraportion Fantasie.

Nilsson wirbt für sich

Am Samstag kehren die Arminen mit dem Heimspiel gegen Aue in den Alltag zurück. Von den drei im Vergleich zum Bochum-Spiel neuen Akteuren, die Neuhaus in Berlin beginnen ließ, dürfte sich maximal einer für einen erneuten Starteinsatz empfohlen haben. Denn während Nils Seufert und Marcel Hartel blass blieben, deutete Verteidiger Joakim Nilsson an, eine Verstärkung sein zu können. »Gutes Passspiel, sichere Aktionen, letztlich zu Null«, fasste Neuhaus das Debüt zusammen.

Berlin: Flauder - Daube, Kapp, Gunte (57. Schulz), Hoffmann, Röcker - Hüther (76. Yamada), Becker, Menz - Schmidt (60. Ndualu), Brand

Bielefeld: Ortega Moreno - Clauss (78. Kunze), Behrendt, Nilsson, Hartherz - Seufert (61. Schütz), Prietl, Hartel (90.+1 Pieper) - Edmundsson, Klos, Voglsammer

Schiedsrichter: Bokop (Vechta)

Zuschauer: 4503

Tore: 0:1 Voglsammer (15.)

Gelbe Karten: Hoffmann / -