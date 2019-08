Nach nur zwei von sechs möglichen Punkten aus den ersten zwei Spielen sagt Trainer Uwe Neuhaus vor der Partie am Samstag gegen Erzgebirge Aue: »Wir sind in der Pflicht. Das Ziel ist ganz klar, das Heimspiel zu gewinnen.« Anstoß der Fußball-Zweitligapartie, zu der der DSC in der Schüco-Arena 15.000 Zuschauer erwartet (300 davon aus Aue), ist um 13 Uhr.